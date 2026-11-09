Тепло, но пасмурно: москвичам рассказали о погоде в течение недели

Вторая ноябрьская неделя в Москве обещает быть теплой и облачной. Об этом рассказал в понедельник, 9 ноября, начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как отметил эксперт в комментарии РИА Новости, температура воздуха ожидается примерно на два градуса выше климатической нормы, однако солнца жители столичного региона почти не увидят. Тем не менее, не исключены небольшие прояснения посреди рабочей недели.

Существенных осадков до пятницы не прогнозируется, но 13 и 14 октября в столице пройдут значительные дожди.

К выходным, 14-15 ноября, температура приблизится к климатической норме, поскольку через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров упадут до нуля-шести градусов.

При этом атмосферное давление пойдет в рост — к воскресенью, 15 ноября, показатель может достичь 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что приходи зимы в столичный регион задержится. Изменения в погоде, вероятно, произойдут уже во второй половине ноября. Но и тогда метеорологическая зима еще не вступит окончательно в свои права. Предположительно, снежный покров в Москве установится только в декабре.

Пока нет полной ясности относительно того, когда в Москву придет настоящая зима. По прогнозу руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, это может произойти в начале декабря, а начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков считает, что зима наступит в середине первого зимнего месяца.