До старта переговоров в Абу-Даби остается меньше суток. Составы делегаций утверждены. Формат встречи тоже. В ней, как и прежде, примут участие Россия, США и Украина. То есть никаких представителей Европы там не ждут, что сегодня еще раз подчеркнули в Кремле: "То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю, речь идет о трёхсторонних переговорах".

Впрочем, эмиссары от ЕС в столицу Объединенных Арабских Эмиратов все же прилетят. И будут ждать окончания трёхсторонней встречи где-то за периметром. В каком-то из отелей или ресторанов, чтобы затем переговорить с украинцами, а возможно, и американцами. Ведь Европа старательно делает вид, что участвует в этой дипломатической миссии. В ее рамках, кстати, впервые будут обсуждаться гарантии безопасности. Причем не только для Украины, но и для России, которая еще четыре с лишним года назад, перед началом СВО, предлагала обсудить эти вопросы и НАТО, и США.

"Мы по поручению президента Путина в декабре 2021 года передали американцам и членам НАТО два проекта договоров об укреплении основ безопасности на равной неделимой основе. Тогда после переговоров российско-американских, где мы заостряли эти вопросы, Тони Блинкен, госсекретарь попросил остаться один на один и сказал мне: "Сергей, ничего у вас не получится". То есть на вопросы такой евробезопасности, прежде всего безопасности России, администрации Байдена было наплевать. А то, что нынешние переговорщики по поручению президента Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопросы коллективной безопасности - конечно, это можно только приветствовать".

Потому как это одно из условий, выполнение которого может лечь в основу прочного и долгосрочного мира. А иной сценарий Москву не интересует.

"Наша позиция тверда и неизменна: урегулирование должно быть всеобъемлющим, прочным и долгосрочным, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса - прежде всего стратегических угроз с западного направления, ущемления прав русского и русскоязычного населения и распространения неонацистской идеологии на Украине. Без решения этих фундаментальных вопросов никакие договоренности не обеспечат устойчивый мир", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН.

А вот Киев и его европейские союзники добиваются именно временной заморозки. За это время они планируют пополнить запасы оружия. А еще - накопить людские резервы, в том числе за счет украинцев, успевших сбежать в Европу. Оттуда, по данным российской Службы внешней разведки, их очень скоро начнут выдавливать обратно на родину. А фактически - на фронт.

"Выдавить их на родину предполагается любыми средствами. Первым шагом на этом направлении стало решение Совета ЕС с августа 2026 года не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты. До конца года планируется ещё больше усложнить жизнь украинским уклонистам, создав им проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в Европе", - говорится в сообщении СВР.

Но решить Европе нужно не только этот вопрос. Война обходится все дороже. Тех девяноста миллиардов евро, которые ЕС одобрил для Украины на будущий год, уже не хватает. Необходимо еще хотя бы столько же. Придется занимать. Правда, не очень понятно, где. И как это отразится на внутриполитической обстановке европейских стран. Народ там уже и так бунтует. Взять для примера ту же Францию, которую трясет третью неделю. Или Германию, где тоже волнения и забастовки. Но вместо помощи собственным гражданам лидеры этих стран продолжают тратить десятки миллиардов евро на поддержку Украины.

"Ни европейский бюджет, ни тем более бюджет Франции не способны выдержать подобную нагрузку. Очевидно, что все это уже начинает сказываться на общественной жизни, в том числе из-за возникающих энергетических и экономических проблем. Видно, что вся политическая конструкция начинает расшатываться. И тем не менее европейские лидеры продолжают жить виртуальной реальности. Украина не могла выиграть эту войну - и это можно было предвидеть с самого начала", - отметил Жак Хогар, полковник армии Франции в отставке.

Но европейским лидерам не хватает ни опыта, ни ума. Оттого Европу и держат на расстоянии: и Москва, и Вашингтон. Прекрасно понимая, что европейцы попытаются сорвать любые мирные переговоры. Так как война для них давно превратилась в прибыльный бизнес.