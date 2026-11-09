Снегопады привели к транспортному коллапсу сразу в нескольких российских регионах

С последствиями снегопадов сейчас борются в Хабаровском крае. Снега так много, что даже спецтехника не справляется и тонет в сугробах. Несколько поселков региона оказались практически отрезаны от внешнего мира. На дорогах каша, машины уходят в занос. Некоторые жители пересели на лошадей и сани с мотором.

К транспортному коллапсу привел первый снегопад в Тюмени: город встал в 10-балльных пробках. Из отдаленных спальных кварталов выехать было практически невозможно. Люди ждали транспорт на остановках часами. Несколько десятков автобусов скопились у Моста влюбленных - из-за гололеда они не могли на него заехать. Людям пришлось добираться на учебу и работу пешком прямо по сугробам.

Тяжелая ситуация сложилась и за пределами города. На федеральных трассах из-за гололеда массовые аварии.

Осложнил обстановку снегопад и на дорогах Челябинской области, особенно в горной местности. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Проверяют, "переобуты" ли машины в зимнюю резину. В шиномонтажных мастерских ажиотаж. Ближайшая запись только через две недели.

Работа неустанно кипит даже в самых маленьких шиномонтажках, где услуги предлагает лишь один сотрудник. Водители помогают, чтобы ускорить процесс. Кто-то сам берет в руки домкрат и идет снимать летнюю резину.