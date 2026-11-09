Роковой адюльтер со шпионской подоплекой: скандал в США угрожает развалить мега-корпорацию

Бросая томные взгляды на очаровательную китаянку в розовом платье по имени Элис, к слову, свою однофамилицу, и обнимая ее за талию, основатель и бессменный гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, вероятно, и подумать не мог, что супружеская измена может обойтись в 300 миллиардов долларов. Да не ему самому, а его любимому детищу - компании. Видео, снятое чуть более года назад, стало бомбой замедленного действия и грозит уничтожить все, что Хуанг создавал много лет.

Со своей женой Лори бизнесмен познакомился еще в колледже. Женаты более 40 лет. У пары двое детей. В своей измене Хуанг признался в обращении к сотрудникам компании: "Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Мне очень жаль".

Но дело даже не в супружеской неверности. Точнее, не столько в ней. Элис Хуанг, бывшую руководительницу сингапурской технологической компании Megaspeed, подозревают в том, что она - шпионка, которая, находясь в близких отношениях с Дженсоном Хуангом, выведывала у него секретную информацию и передавала Пекину, что представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США.

Китайский МИД поспешил выступить с опровержением: "Утверждения о так называемых китайских шпионах беспочвенны. Это не что иное, как клевета в адрес Китая".

В защиту Хуанга выступил и президент США Дональд Трамп: "Он порядочный человек. Думаю, у него есть оправдание. Нам стоило бы его выслушать".

Не исключено, что шпионские страсти вокруг Дженсена Хуанга - на самом деле лишь повод сместить топ-менеджера с должности и отобрать у него компанию. Nvidia, основанная в 1993 году, сейчас стоит 4 с половиной триллиона долларов и является крупнейшим в мире производителем чипов и графических карт.

Как бы то ни было, лавстори гендиректора и китаянки может выйти боком. Всего за несколько дней акции Nvidia упали уже более чем на 6 процентов. Совет директоров пока выразил доверие Хуангу, но начал внутреннее расследование. А 18 ноября по запросу Конгресса состоится закрытый брифинг, на котором он должен объяснить, как его компания защищает конфиденциальную информацию от иностранных спецслужб. Правда, сам он свое участие в мероприятии пока не подтвердил.