В качестве новых эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на селе правительство приняло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о предоставлении субсидий по двум направлениям - на расширение сельского туризма и на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса. В следующем году на эти цели в бюджете запланировано более 6,5 миллиарда рублей.

Еще одна важная тема - состояние водных объектов. Курганской области и Пермскому краю на строительство очистных комплексов выделят порядка 700 миллионов рублей.

Также обсудили программу списания бюджетной задолженности регионов.