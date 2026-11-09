В качестве новых эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на селе правительство приняло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Речь идет о предоставлении субсидий по двум направлениям - на расширение сельского туризма и на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса. В следующем году на эти цели в бюджете запланировано более 6,5 миллиарда рублей.
Еще одна важная тема - состояние водных объектов. Курганской области и Пермскому краю на строительство очистных комплексов выделят порядка 700 миллионов рублей.
Также обсудили программу списания бюджетной задолженности регионов.
"Этот механизм на практике доказал свою эффективность. Его использование постоянно расширяется и только с начала этого года вышло на уровень около 300 млрд рублей. Сегодня уменьшим почти на 12,5 млрд рублей задолженность ещё семи регионов – Республики Бурятия, Забайкальского края, Кировской, Новгородской, Пензенской, Псковской областей и Чукотского автономного округа, которые получили возможность в том числе провести работы, предусмотренные мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, – строительство школы и межвузовского кампуса мирового уровня. И конечно, часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Мишустин.