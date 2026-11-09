Власти Ленобласти опровергли фейк про "целевой сбор" с граждан

Появившиеся в Ленинградской области сообщения о якобы введении региональными властями "специального целевого сбора" с граждан на содержание социально-бытовых помещений являются ложью. Об этом рассказали в понедельник, 9 ноября, в пресс-службе областной администрации.

Местные власти заверили, что губернатор Ленобласти не подписывал ничего подобного, документ такого содержания не готовился и не существует. В бюджете Ленобласти нет и не может быть решений, перекладывающих содержание социальной инфраструктуры на плечи жителей, подчеркнули в региональной администрации.

Грубой подделкой оказалось также видео с призывом якобы от имени руководства Ленинградской области "срочно покидать регион, вывозить детей" под предлогом мнимой неготовности к "новой волне атак". Речь идет про циничную спланированную информационную атаку в попытках посеять панику, страх и хаос.

В действительности, заверили власти Ленобласти, все системы безопасности работают в штатном режиме, ситуация находится на контроле оперативного штаба, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы Калининградской области Мариам Башкирова заявила, что публикации в интернете о якобы введении в регионе "режима цифровой готовности" не соответствуют действительности. Авторы фейка пытались убедить граждан в том, что якобы по инициативе Роспотребнадзора организуют проверку служебных аккаунтов. Однако это ложь, подчеркнули власти.

Говоря про "вранье врага", который пытается отвлечь тем самым внимание от своего критического положения, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал российских политиков проводить разъяснительную работу, чтобы граждане России "понимали истинную ситуацию".