Безопасность России станет одной из главных тем трехсторонней встречи в Абу-Даби. Помешать этому попытаются европейцы. Какие взгляды на переговоры транслируют представители ЕС? И насколько договороспособными и конструктивными выглядят их предложения?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Гарантии безопасности для России должны быть реальными, а не на словах или на бумаге. Исходя из этого принципа, главная гарантия безопасности для нас - это Украина, с территории которой не будут исходить угрозы на обозримую историческую перспективу", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео