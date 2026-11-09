Россия указала Совету Безопасности ООН на разоблачение очередного преступления киевского режима. Во время заседания 9 ноября российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя привел подробности о пыточных застенках под Киевом.

Как рассказал дипломат, в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка была обнаружена тюрьма-пыточная, неонацисты мучили десятки мужчин призывного возраста и даже 14-летнего подростка. Многих несчастных насильно задержали военные прямо на улицах для пополнения рядов "пушечного мяса" ВСУ, цитирует Небензю РИА Новости.

Тем временем украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что получила более тысячи писем о тайных тюрьмах на Украине лишь в течение пяти дней. Как подчеркнула Панченко, "это только начало". Она пообещала обнародовать все свидетельства и жуткие подробности, в том числе и для западной аудитории.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров допустил, что десятки тысяч человек могут содержаться в различных ведомственных пыточных по всей Украине. Можно предположить, что такие застенки, по словам Прозорова, имеются "в каждом подразделении вооруженных сил, от батальона и выше, в каждом управлении СБУ".

Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный отметил в интервью "Вестям", что пыточные укронацистов обнаруживались в каждом населенном пункте, освобожденном российскими бойцами. Такие тайные места внесудебных расправ стали появляться в первую очередь для того, чтобы киевский режим смог закрепиться в городах с населением, которое поддерживало пророссийские настроения.