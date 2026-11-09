Москвичам рассказали, когда состоится "премьера настоящей русской зимы"

Зима со снегом в Центральном регионе России наступит не ранее декабря. Такой прогноз дал в понедельник, 9 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал метеоролог в эфире радио Sputnik, "до зимы осталось немного, но все равно осень будет править бал до конца месяца". При этом на протяжении ноября зима со своими проявлениями будет "неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу, проверять нас на готовность к новому сезону".

Тем не менее, в целом в ноябре Центральную Россию и, в частности, Москву ожидает довольно теплая для этого времени года погода, а "премьера настоящей русской зимы" состоится только в декабре. Хотя ориентировочно 14 ноября в столице должна наступить так называемая метеозима, когда фиксируется устойчивый переход через ноль в сторону отрицательных значений, но "осень будет держать оборону до упора".

Ранее директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в будущем можно будет ожидать еще более резкие перепады температуры, чем в наши дни. В частности, эксперт назвал совершенно нормальной "апрельскую зиму" для европейской части России.