Американские переговорщики по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут в очередной раз посетить Россию по завершении трехсторонних консультаций в Абу-Даби. Об этом рассказали в понедельник, 9 ноября, информированные источники.

По словам собеседников Reuters, "посланники США могут встретиться с (президентом России Владимиром — прим. ред.) Путиным в России после переговоров в Абу-Даби".

Американские журналисты тем временем пишут, что Джаред Кушнер назвал Совет Россия — НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. Однако в Кремле не стали это подтверждать или опровергать, подчеркнув, что предпочитают воздержаться от публичного обсуждения такой щепетильной темы.

При этом продолжается реализация дизельной сделки между Москвой и Вашингтоном. Заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин предположил, что это соглашение может стать опорой для постепенного восстановления деловых связей между двумя государствами. В то же время дипломат предостерег от "иллюзии относительно долговечности возникшей ситуации", призвав не "строить ожидания ее долгоиграющих последствий".

Важной вехой в восстановлении связей между Россией и США может стать встреча глав государств на полях саммита АТЭС в Китае в трехстороннем формате. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ТАСС, если встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится, это поспособствует снижению градуса напряженности во всем мире.