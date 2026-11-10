Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Работа сотрудников МВД — одно из ключевых звеньев правоохранительной системы России, заявил Путин.



Граждане России рассчитывают, что полицейские будут ещё лучше бороться с преступностью и следить за общественным порядком, отметил президент.



"Своим личным примером вы воспитали достойную смену, которая хранит и преумножает лучшие профессиональные традиции", — добавил Путин.



День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно отмечается 10 ноября.