Призывы президента США Дональда Трампа к Украине перестать провоцировать энергетический кризис игнорируются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров



Киевский режим неоднократно наносил удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого — Казахстан и США, добавил глава МИД РФ.



9 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.



Трамп заявил, что недоволен неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Американский лидер добавил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.