Киев игнорирует призывы Трампа не бить по энергетике России, заявил Лавров

Призывы президента США Дональда Трампа к Украине перестать провоцировать энергетический кризис игнорируются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Киевский режим неоднократно наносил удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого — Казахстан и США, добавил глава МИД РФ.

9 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

Трамп заявил, что недоволен неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Американский лидер добавил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.