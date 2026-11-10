Более 35 полицейских из 16 регионов представлены к ведомственным наградам

Сегодня - День полиции. Профессиональный праздник тех, кто встаёт на пути преступников, защищает жизнь и права россиян, отстаивает безопасность и суверенитет страны. С поздравлением к сотрудникам МВД обратился Владимир Путин. Президент поблагодарил их за верность служебному долгу и выразил уверенность, что полицейские и впредь будут добросовестно и самоотверженно выполнять поставленные задачи.

Про тех, кто работает в полиции, обычно говорят - они выбрали не профессию, а судьбу. К ним идут, когда случается беда, ждут поддержки в самых сложных ситуациях. Полицейские всегда там, где нужна помощь людям. Где надо действовать быстро и решительно. Именно от них зачастую зависит жизнь человека.

Кровь от напряжения стучала в висках. Мозг лихорадочно подсказывал – барабань что есть сил во все двери. Буди людей. Полицейский из Воркуты Михаил Мякушин, как и жильцы горящего дома, тоже боялся. Но не огня. А опоздать вот в эту квартиру. За дверью – немощный старик. Только когда дедушку удалось вытащить и подхватить на руки, Мякушин и его напарник Элдор Хасанов облегченно выдохнули.

Это спокойное и уверенное "проходите" остудило истерику. Женщину из горящей квартиры в Набережных Челнах благополучно вывели. Они не спасатели – а сотрудники Госавтоинспекции. Но в тот момент никого больше поблизости не было. Алексей Сабиров бросился в объятую пламенем квартиру. Максим Даянов помогал людям найти выход из подъезда.

Пожары в Тюмени, Адыгее, Пскове, Якутске, Вологде. И в каждой истории жизни гражданских и полицейских буквально висели на волоске. Время на раздумья – секунды. За стеной огня в подмосковном Жуковском – 40 человек. А в Коломне были заблокированы беременная женщина и ребёнок. Какие слова тогда подбирал Виталий Волков, уже и не вспомнит. Но сумел убедить взять себя в руки.

"При эвакуации граждан обнаружили, что в одной из задымленных квартир находится испуганная женщина с ребенком, которая боялась самостоятельно покинуть квартиру, я помог ей выбраться из квартиры и выйти из задымленного подъезда", - рассказал Виталий Волков, старший сержант г. Коломна.

Говорят же: кто идёт в полицию, выбирает не профессию, а судьбу. Слово "герой" Александр Шульженко не очень любит. Для горожан в Надыме он свой - участковый. Обычный худощавый парень из провинции, каких сотни. Но когда на болотах пропал человек, все побежали к нему. За помощью. Пенсионера, увязшего в трясине, Александр в итоге нашел. И тащил потом на себе через топь.

Искать пропавших в буране пастухов. Или броситься на выручку семье, которая едва не утонула в бурном потоке вместе с машиной. 36 полицейских из 16 регионов, для кого слово долг оказалось превыше любых сомнений, за проявленную смелость, представлены к ведомственным наградам.

"Своими героическими поступками вы в очередной раз подтвердили, что на людей в погонах всегда можно положиться. В ответственный момент абстрагировались от эмоций, проявили профессиональное мастерство, отзывчивость и решительность. Мы вами гордимся", - отметил Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации.

Сегодня все награжденные сержанты и офицеры вновь на службе. У кого – дежурство, у кого – патрулирование. Вечером – праздник. Медали – это, конечно, приятно. Но еще больше, когда тебе просто пожмет руку старик, спасенный из проруби. Или девочка с кроликом, в последние мгновения вызволенные из горящего дома.