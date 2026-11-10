Скандал вокруг главы NVIDIA и "китайской шпионкой" набирает обороты

Тайные мучения страстей не доведут до добра. Особенно, если любовь объединит двух больших руководителей. Скандал вокруг гендиректора компании Дженсена Хуанга гремит на весь мир. Увлекся Хуанг не кем-нибудь, а руководителем другой крупной фирмы - сингапурской Megaspeed, которая, как считают американцы, работает на китайскую разведку. Даже Трамп вмешался.

Публикация в "Нью-Йорк таймс" о романе Дженсена Хуанга с однофамилицей Элис Хуанг прогремела на весь мир. NVIDIA - компания стратегическая. Производит компоненты, которые используют для развития искусственного интеллекта.

Еще в 2022-м году американское правительство ввело запрет на поставки продукции в Россию и Китай. А тут любовь! Элис Хуанг назвали китайской шпионкой, которая могла получать чувствительную информацию от главы NVIDIA и попытаться повлиять на позицию компании относительно поставок передовых процессоров в КНР. И сам он как-то выгораживал китайцев в своих интервью.

Дженсен Хуанг, человек женатый, между прочим, признался во внебрачной связи. NVIDIA начала внутреннее расследование. Главу компании решил поддержать другой тяжеловес американского бизнеса - Илон Маск, назвав этот производственный роман глупостью, но без злого умысла. Сам Хуанг покаялся и обещал восстановить доверие.

Речь не только об интрижке. NVIDIA, которую Хуанг основал в 1993 году, сейчас стоит 4 с половиной триллиона долларов. И даже если шпионская версия не подтвердится, американские моралисты могут попортить немало крови и Хуангу, и самой компании.

Охватив страсть, не забывай, очень может быть, что в действительности все не так, как на самом деле.