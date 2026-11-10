Сальдо призвал ограничить применение БПЛА на международном уровне

Масштабы применения беспилотников в военных целях должны быть ограничены на международном уровне.

БПАЛ можно классифицировать как оружие массового поражения, в связи с этим его применение необходимо регламентировать, заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Технический прогресс необходимо направить в мирное русло.

"Не ядерное, но все равно оружие массового поражения. Хочется надеяться, что очевидно здравый смысл возьмет верх и приведет к тому, что будут достигнуты договоренности об ограничении выпуска", - сказал он.

Ранее Сальдо заявил, что именно БПЛА представляют основную угрозу для гражданской инфраструктуры и мирных жителей.