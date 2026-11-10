США сделали шаг навстречу России перед переговорами в Абу-Даби

США поменяли позицию в пользу России перед переговорами в Абу-Даби.

Вашингтон ищет способы остановить войну, сообщает издание The Washington Post. Перед вступлением в должность в 2025 году президент США Дональд Трамп обещал разрешить конфликт.

"Решение поставить обсуждение вопросов безопасности на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России", - говорится в материале.

Ранее в Москве заявили, что приветствуют такой подход США к переговорам. Как ожидается, трехсторонняя встреча пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября. В Кремле подчеркнули, что переговоры будут носить прежний трехсторонний формат.