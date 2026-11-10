Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов

Один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире.

Его состояние превысило 1,4 миллиарда долларов, пишет журнал Forbes. Основным источником его доходов является его издательская компания MPL Communications. Она была основана в 1969 году и управляет собственным каталогом Маккартни и авторскими правами других исполнителей. Кроме того, Маккартни принадлежит 25% акций мультимедийной корпорации Apple Corps.

"Это классическая история о том, как могут переплетаться искусство и коммерция", — пишет Forbes.

По данным издания, Маккартни заработал на The Beatles гораздо меньше, чем можно было бы предположить, и гораздо больше на артистах, от которых этого можно было бы не ожидать

Первую строчку рейтинга богатейших музыкантов занимает американский рэпер Jay-Z с капиталом более $2,8 миллиарда долларов, на втором месте расположилась американская певица Тейлор Свифт с двумя миллиардами долларов.