"Простите меня": Филипп Киркоров объяснил свое странное поведение на концерте в Тюмени

В Сети бурно обсуждают прошедший концерт Филиппа Киркорова в Сети. Король поп-сцены выступил с официальным заявлением.

Разгневанные зрители требуют вернуть деньги за билеты. Люди пишут, что артист вышел на сцену в неадеквате. Якобы Киркоров шатался и едва стоял на ногах.

В итоге на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Филипп решил объясниться. По словам певца, он просто заболел, но решил не отменять концерт. Как выразился артист, это выступление оказалось для него одним из самых сложных.

"Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе", - заявил певец.

Филипп уверен, что ни в каком случае не должен подвести своего зрителя. "Я прекрасно понимаю, что сегодня не всё было так, как я привык и как вы заслуживаете. И допускаю, что кто-то ушел с этого концерта с чувством разочарования, с обидой или несбывшимися ожиданиями. Мне особенно непросто это осознавать, потому что за все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался", - признался артист.

Киркоров заявил, что вынес урок из происшедшего - не все обстоятельства возможно побороть одной лишь силой воли. "Если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, - простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего", - покаялся исполнитель.

В заключение певец поблагодарил медиков скорой помощи, которые подняли его на ноги после выступления, и пообещал, что даст новый концерт, где выложится на 150%.

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