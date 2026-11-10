ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине

ВС России минувшей ночью ударили по объектам энергетики Украины, а также по морским судам с грузами двойного назначения.

Удары были нанесены по электроподстанции в Вольногорске и Кременчуге, а также две электроподстанции 110 кВ в Переяслав и Яготин под Киевом. Для атаки были использованы беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Ранее наши военные поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесса, предназначенный для хранения и распределения грузов для ВСУ, а также сухогруз ВСУ и украинский танкер с ГСМ.