Волочкову пристыдили за желание лишить дочь наследства. Балерина не стала молчать

Анастасия Волочкова в центре очередного скандала. Балерину раскритиковали в Сети после того, как она дала интервью, в котором ясно дала понять, что не намерена оставлять единственной дочери Ариадне наследство.

Не секрет, что у артистки сложные отношения с матерью и дочкой. Балерина не раз рассказывала, что якобы мать ей завидовала и вмешивалась в личную жизнь. С дочерью экс-прима Большого театра тоже практически не общается. Артистка не одобрила возлюбленного Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала.

Балерина уверена, что родственницам от нее нужны только деньги. Однако Анастасия не намерена предоставлять им такую возможность. "Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось, просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро! Родственники же первые, как крысы, всегда", - заявила в недавнем интервью Волочкова, тем самым ясно давая понять, что намерена оставить наследство посторонним людям.

В результате в Сети разразился скандал. Многие интернет-пользователи осудили артистку. Анастасия не стала молчать и ответила, что ее не совсем правильно поняли. Она всего лишь имела в виду, что ее рано хоронить, она собирается жить долго и счастливо и радовать всех своим творчеством.

"Касаемо моей Ариадны. Всё хорошо. Сложные, конечно отношения. Это в каждой семье бывает.. Понимаю, что настраивают ее против меня… Это неприятно, безусловно. Но мы мама и дочка", - подчеркнула Анастасия.

Волочкова отметила, что пока ничего не решила насчет наследства. "Я сама решу, кому что завещать. Но рано об этом задумываться. Так же нелепо, когда жену моего бывшего мужа называют мачехой. Я ведь жива. Так хочется чтобы все жили своей жизнью, а не моей. Я никого не собираюсь заставлять меня любить. Я и так любима детьми и взрослыми", - отрезала балерина в своем официальном телеграм-канале.

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