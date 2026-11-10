Принц Гарри получил жесткую пощечину от Карла III

Принца Гарри не пригласили на церемонию в честь Дня поминовения павших. Накануне королевская семья во главе с Карлом III собралась у Кенотафа — главного военного мемориала в центре Лондона, — чтобы вместе со всей страной почтить память погибших военнослужащих. В церемонии приняли участие принц Уильям, принцесса Кэтрин, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

Среди присутствовавших также были герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский и сэр Тимоти Лоуренс. Несмотря на то что принц Гарри является членом королевской семьи и сам проходил военную службу, его не пригласили принять участие в официальной церемонии поминовения вместе с другими представителями монархии.

Так Карл III влепил сыну жесткую пощечину и подчеркнул, что ему не место среди работающих членов королевской семьи. С момента отказа от исполнения королевских обязанностей в 2020 году Гарри ни разу не присутствовал на официальной церемонии у Кенотафа.

Хотя некоторые эксперты считают, что теперь, после возвращения принца в Великобританию, ему следовало бы позволить вновь участвовать в подобных мероприятиях, большинство британцев поддержали решение Карла III.

Отметим, что хоть Гарри не присутствовал на церемонии у Кенотафа, он всё же принял участие в другом мероприятии, посвящённом Дню поминовения. Всего через несколько часов после того, как члены королевской семьи почтили память погибших в Лондоне, герцог Сассекский появился в городе Брэкли, расположенном в графстве Нортгемптоншир, чтобы присоединиться к местной памятной церемонии.

На груди принца были прикреплены его военные награды и ярко-красный мак — традиционный британский символ памяти о погибших в войнах. Во время визита Гарри общался с местными жителями, собравшимися на мероприятии.

Затем он вместе с остальными участниками церемонии почтил память погибших двухминутным молчанием. Принц находился на мероприятии один. Его супруга Меган Маркл и их дети — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — не сопровождали его.