Во вторник в Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины - событие, к которому без преувеличения приковано внимание всего мира. Урегулирование конфликта с Киевом - одна из ключевых, но далеко не единственная тема дискуссии. Главный вопрос - создание неделимой архитектуры безопасности всего континента после завершения боевых действий.

Абу-Даби. Именно здесь, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, решено провести новый раунд трёхсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Последний раз такая встреча прошла в феврале 2026 года в Женеве, затем переговорный процесс был временно поставлен на паузу. И вот теперь – спустя почти 9 месяцев – делегации встречаются снова.

Самолет с представителями России прилетел в Абу-Даби через воздушное пространство Ирана, хотя многие авиаперевозчики сейчас опасаются летать через эту страну. Нашу переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американская команда в своем составе традиционна. Её главные переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинской делегацией руководит глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

Очевидный вопрос – что изменилось? Почему стороны снова решили сесть за стол переговоров. Ни в Европе, ни в Киеве пока не заявляли, что всерьез хотят обсуждать мир. Однако сейчас впервые Вашингтон предложил Москве разговор, который наша страна считала необходимым начать еще 5 лет назад. И вот сейчас главная тема переговоров в Абу-Даби выходит далеко за пределы украинского кризиса, стороны обсуждают новую систему безопасности в Европе. А украинское урегулирование – хоть и является критически важной темой, но всё же – это один из пунктов масштабной дискуссии.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что Украине могут быть предоставлены только такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна Москва. О том, что переговоры выходят за рамки украинского кризиса, свидетельствует и состав нашей делегации. В нее так же вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин. За военную составляющую отвечают начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Ещё один фактор – Европа, которая сейчас является главным спонсором продолжения конфликта. Представители ЕС даже прилетели в Абу-Даби, и со своей стороны пытаются проводить консультации с представителями киевского режима и американцами, однако ждут окончания переговоров за периметром. Формат встречи – трехсторонний, и ЕС на нее не приглашен.