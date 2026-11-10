Антироссийские санкции привели к огромным убыткам для Европы и росту цен в США, в то время как Москва значительных потерь не понесла. Об этом заявил Сергей Лавров. Однако самые упорные лидеры Старого Света продолжают провальную политику. Не из бескорыстных мотивов - замечают оппоненты. К примеру, канцлер Мерц перешел к открытому шантажу - он грозит заблокировать принятие бюджета ЕС, если Брюссель не возьмет на себя новые обязательства по Украине. Впрочем, киевскому режиму уже ничего поможет.

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