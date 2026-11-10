Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 15-летнего Матвея из Тамбова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Матвея Алексеева из Тамбова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз, который отнимает последние силы. Матвей перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга. В первый раз трансплантат не прижился - мальчику провели повторную операцию. На этот раз пересадка прошла успешно - но возникли серьезные осложнения. Чтобы спасти Матвея и подарить ему шанс на жизнь, нужны эффективные сильнодействующие препараты. Их стоимость очень высока – больше 13 миллионов рублей. Семье из Тамбова такую сумму собрать не под силу. Родители просят о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Уже почти год Матвей живет в больнице. В стерильном боксе – особый режим. Выходить из палаты нельзя - даже в коридор. Мальчик постоянно подключен к капельнице.

Еще прошлой осенью ребёнок был абсолютно здоров: занимался плаванием, помогал папе в гараже. Внезапно появились слабость, температура, начали болеть ноги. Врачи подозревали инфекцию, но анализы выявили страшный диагноз, в который семья не могла поверить. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Медики немедленно направили Матвея в одну из московских клиник.

"Конечно, страх, боль… Но мы быстро взяли себя в руки, потому что обязательно надо было спасти сына, потому что он у нас один-единственный…Поэтому мы подумали, что приложим все усилия, чтобы вылечить его", - рассказала Галина Алексеева, мама Матвея.

Онкологи применили самые современные протоколы. Матвей прошёл несколько курсов химио- и лучевой терапии. Лечение переносил с трудом из-за врождённого заболевания печени. Наконец, наступила ремиссия – и прошлой весной мальчику смогли провести пересадку костного мозга. Донором стал папа. Но трансплантат не прижился. Пришлось проходить всё заново.

"Уже настраивались ехать домой, вот поэтому это тяжело, конечно, это было морально, боялись очень за ребенка, как он перенесет вторую трансплантацию", - говорит мама Матвея.

Повторная пересадка прошла успешно – однако ослабленный иммунитет сразу атаковали вирусы. Врачи держат состояние мальчика под контролем, насколько это сейчас возможно, но "реакция трансплантат против хозяина" не щадит организм ребёнка. Пока донорские клетки костного мозга приживаются, Матвею нужна защита от инфекций. Чтобы спасти мальчика от смертельных осложнений, нужны особые сильнодействующие препараты, которые пока не зарегистрированы в России. Их стоимость очень высока – больше 13 миллионов рублей. Семье из Тамбова такую сумму собрать не под силу. Вся надежда - на добрых людей.

"Препараты стоят очень дорого, мы просто сами не можем купить, а жизнь нашего сына нам очень дорога! Поэтому мы просим помощи у вас! У меня только одна мечта: чтобы сын был здоров", - сказала Галина Алексеева.

"Помогите, пожалуйста, кто добрый человек, поможет мне, а я помогу другому, когда выйду – обязательно", - отметил Матвей.

Организм мальчика сильно истощен и в любой момент может не выдержать атаки вирусов. Сил у мамы и Матвея почти не осталось.

"Такое ощущение, что сил нет больше, но утром просыпаешься, и они откуда-то появляются - ради него, ради своего ребенка, чтобы он смог жить свою полноценную жизнь дальше", - говорит Галина Алексеева.

Настроение у Матвея с каждым днём всё хуже – он замыкается в себе и часто плачет. Больше всего на свете мальчик мечтает скорее вернуться домой. За год Матвей выдержал столько испытаний – и верит, что совсем скоро наконец победит болезнь. Ведь он так сильно хочет жить. И только вместе мы можем помочь этому стойкому целеустремлённому мальчику выздороветь.

Ещё раз напомним - времени у Матвея мало, смертельная болезнь не отступает. Спасительные препараты мальчику необходимы как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Матвея Алексеева, программа 2678