"Кошмар какой-то": отчаявшаяся певица Слава больше не может молчать

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) вышла в свет. Популярная исполнительница пожаловалась на тщетную борьбу.

На премии Crocus Fitness Awards 2026 Слава поделилась наболевшим. По словам артистки, несмотря на лишние килограммы, худеть ей не нравится и вообще надоело. Тягать "железо" в зале совсем не для нее, призналась певица.

"Я ходила чуть-чуть в зал, но это не мое. Мне скучновато, конечно. Мне больше нравится на дискотеку пойти, попрыгать. Так, от души, раз в месяц, чтобы потом все тело болело — все ноги, все руки… Надоело мне худеть уже, это кошмар какой-то", - высказалась Слава для Super.

Природный оптимизм берет верх над артисткой. Поэтому она без стеснения и даже зная о лишнем весе, продолжает носить откровенные обтягивающие наряды на сцене и радуется жизни. Например, недавно Слава объявила, что снова дала себе волю после того, как жестко ограничила употребление алкоголя.

"Я пропила курс антидепрессантов, поправила свою голову. Теперь я танцую, веселюсь, отдыхаю, буду работать дальше, бухать, тусить, веселиться, жить полной грудью. И *** мне кто что скажет или как-нибудь обвинит, скажет: "Ну как же так можно, вы же взрослая женщина, вы же артистка". Не надо завидовать", - отрезала артистка.

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