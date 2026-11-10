ФСБ задержала на Кубани готовившего теракт агента СБУ

На Кубани задержали агента СБУ, готовившего теракт против российского военного.

Установлено, что 69-летний пенсионер сам связался с сотрудником СБУ и, по его указанию, приехал в Краснодарский край. Мужчина должен был подготовить теракт против российского военного, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Ему дали координаты тайника со взрывчаткой.

Довести преступный умысел до конца мужчине не дали сотрудники ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. В настоящее время фигурант дела арестован.

Ранее ФСБ лишила гражданства России семерых иностранцев за угрозу нацбезопасности.