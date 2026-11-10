Овсиенко ответила на обвинения, что разрушила брак Аллегровой

Татьяна Овсиенко в новом интервью откровенно рассказала об отношениях с Владимиром Дубовицким, который был супругом Ирины Аллегровой. Певица прямо прокомментировала слухи о любовном треугольнике.

В 1985 году Ирина Аллегрова вышла замуж за гитариста и композитора Владимира Дубовицкого, который как продюсер и муж помог ей громко заявить о себе в группе "Электроклуб", а затем и начать легендарную сольную карьеру.

Артистку привлекли лидерские качества и предпринимательская жилка Дубовицкого. Он познакомил возлюбленную с Оскаром Фельцманом – композитор написал для Ирины песни, с которыми она вышла на большую сцену. Концерты шли один за другим. Аллегровой подпевали, ей подражали: копировали прическу и одежду.

Но пока певица была занята карьерой, поползли слухи, что продюсер поглядывает на других женщин. Поговаривают, что из семьи продюсера увела солистка группы "Мираж" Татьяна Овсиенко.

В интервью Борису Корчевникову артистка опровергла эти слухи. По ее словам, у них начались отношения, когда Дубовицкий уже ушел от Аллегровой.

"Я Владимира Григорьевича не забирала, не отбивала у Ирины. Так у них уже сложилось, что они приняли решение не быть парой, скажем так, не жить вместе", - заявила Овсиенко.

Более того, певица утверждает, что с Ириной Аллегровой у нее хорошие отношения, а Владимира Дубовицкого и вовсе считает лучшим другом. Именно благодаря ему Татьяна Овсиенко смогла остаться на плаву после ухода из группы "Мираж".

Однако сохранить союз Овсиенко и Дубовицкий не смогли. Брак пары продлился 14 лет. У них остался общий приемный сын Игорь. Ему сейчас 29 лет, он сам стал отцом. "Что-то кто-то из нас упустил. Есть Игорешечка, а у Владимира Григорьевича еще двое детей. Значит, так надо было, я за всё благодарю Бога", - заключила певица.

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