Чем и как полировать листья комнатных растений: блеск и никакой пыли

Даже в самом чистом доме есть пыль. И найти её проще всего не на высоком шкафу, а на раскидистом фикусе или огромной монстере. Именно сочная зелень, как магнит притягивает частицы грязи, витающие в воздухе, и портит внешний вид любимых растений. Рассказываем, как решить проблему с пылью на комнатных цветах.

Чем опасна пыль на комнатных растениях

Новички часто думают, что пыль на листьях — лишь эстетическая проблема. Но это не так. Слой грязи мешает процессу фотосинтеза, нарушает важные обменные процессы внутри растения и к тому же помогает размножаться вредителям. К примеру, паутинный клещ очень любит такую среду в сочетании с сухим воздухом. Поэтому очищать растения нужно регулярно и к каждому типу листьев нужно искать свой подход.

Как очищать листья от грязи (общие правила)

Проводите процедуру регулярно, а не от случая к случаю. Хороший интервал — один раз в неделю или чаще, если в доме много источников пыли.

Удаляйте пыль утром или днём, чтобы к заходу солнца растение успело просохнуть.

Протирайте не только внешнюю, но и внутреннюю сторону листьев. На ней тоже копится грязь, которую необходимо удалять.

Раз в месяц устраивайте дождевание растений: обильно поливайте их тёплой водой из душа или распылителя. Помните три нюанса: закрывайте грунт во время обработки пленкой или фольгой, после процедуры цветку нужно дать обсохнуть, а для кактусов или растений с "бархатными" листьями дождевание запрещено.

Для удаления пыли используйте мягкую губку или салфетку из микрофибры без посторонних пропиток. Молодые листья, которые только раскрываются, вручную протирать не стоит, чтобы не повредить их структуру.

"Бархатные" листья, а также цветы с колючками или шипами очищают специальной мягкой кисточкой с густым ворсом.

Чем и как полировать листья после очищения

Пыль оседает на цветах с завидной регулярностью. Поэтому специалисты придумали препараты, замедляющие загрязнение комнатных растений. Их применяют сразу после того, как фикус или драцена немного обсохли после очистки.

Магазинные средства делятся на жидкости и спреи. Первые подходят для взрослых цветов с мощными, крупными листьями, которые легко протирать после обработки. Вторые подходят для растений с ажурной, мелкой и густой листвой.

Применяя магазинные средства, помните о мерах предосторожности:

Внимательно читайте инструкцию и не превышайте дозировку средства.

Не наносите спрей или жидкость на нижнюю часть цветка, а также на молодые побеги, цветы или бутоны.

После обработки не выставляйте цветок под прямые солнечные лучи, чтобы не спровоцировать ожог.

Выбирайте препараты с подробным составом.

Перед первым применением обработайте один лист и следите за реакцией растения.

Помимо покупных средств, хозяйки используют полироли домашнего приготовления. К примеру, листья опрыскивают пивным раствором (вода и безалкогольное пиво смешиваются в пропорции 1:1), смазывают кожурой банана или обрабатывают смесью воды с лимонной кислотой (1 стакан воды + четверть чайной ложки лимонки).

Но есть и более сложные составы для полироли. Некоторые эксперты рекомендуют на 1 литр воды взять 2 грамма янтарной кислоты, сок одного лимона или 2 грамма лимонной кислоты, 3-4 миллилитра экстракта хвои (с пометкой для растений). Смесь нужно размешать, залить в баллон с распылителем и обильно опрыскать цветы. Зеркальный блеск вашим зелёным питомцам гарантирован.

Кажется, что процедура полировки довольно простая — очистил лист от пыли, обработал спреем, протёр мягкой тряпкой и всё. Но даже здесь есть важные моменты, о которых стоит помнить каждой хозяйке: