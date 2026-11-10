Анастасия Ракова рассказала о новом формате онлайн-коммуникации врачей и пациентов с сердечно-сосудистыми рисками

Москвичи с сердечно-сосудистыми рисками начали получать персональный план лечения от своих врачей в приложении "ЕМИАС. ИНФО". Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"В столице мы последовательно внедряем новую модель работы лечащего врача: в ее основе — непрерывное наблюдение за пациентом и ответственность не только за качество приема, но и за исход лечения и здоровье человека в целом. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском их развития. Лечение после инфаркта или инсульта не заканчивается выпиской из стационара — от соблюдения назначенной терапии напрямую зависят жизнь человека и вероятность повтора болезни. Поэтому мы запустили новый формат онлайн-коммуникации с такими пациентами. Теперь в приложении “ЕМИАС.ИНФО” человеку пишет его лечащий врач — кардиолог, невролог или участковый. Специалист подключается проактивно: направляет сообщение с пояснениями, что делать после выписки, зачем нужно лечение и почему важно его продолжать. Похожий формат мы запустили и для тех, у кого в анализах крови впервые выявлен высокий уровень плохого холестерина. В дальнейшем мы планируем расширять содержание сообщений и круг пациентов, которым это доступно", — рассказала Анастасия Ракова.

Как отмечается на официальном портале мэра Москвы, новый формат информирования пациента функционирует в едином цифровом контуре столичной медицины.

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