"Стою на коленях, не могу подняться": Алена Рапунцель из "Дома-2" в борьбе с раком забыла, кто она

Только летом Алена Савкина, более известная вод звучным псевдонимом Рапунцель, узнала, что у нее рак. Девушка приняла решительные меры и уже проходит второй курс химиотерапии. В какой-то момент ей стало лучше, но сейчас ее состояние неутешительно.

29-летняя Рапунцель страшно страдает. Лечение дается ей очень тяжело. О мытарствах, которые она претерпевает, Алена рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Сегодня мне очень плохо, стою на коленях, не могу подняться. У меня нет больше сил. Я не знаю уже, кто я, что происходит вокруг меня. Я так устала", - пожаловалась Савкина.

Хуже всего Рапунцель дался момент, когда начали очень сильно выпадать волосы - ее главная гордость. Девушка была в отчаянии. В итоге она решила обрить голову прямо в онкоцентре. После этого Алена не могла смотреть на себя в зеркале.

Напомним, что Савкина борется с раком четвертой стадии. Поддерживают звезду реалити самые близкие — мама, сестра и дети. Рапунцель воспитывает двоих сыновей и дочку. Кроме того, рядом с ней ее возлюбленный Александр Смуров.

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