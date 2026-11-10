Внук Пугачевой внезапно вступился за оскандалившегося Киркорова: вот что он сказал

Филипп Киркоров оскандалился на концерте в Тюмени. Зрителей возмутило, что поп-король, обещавший феерическое шоу, все выступление просто стоял на сцене, слегка покачиваясь, и пытался петь, но получалось у него плохо. Народ обрушился с критикой на исполнителя.

Внезапно за Филиппа вступился внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Артист принял близко к сердцу проблемы бывшего родственника. Никита поддержал поп-короля, вынужденного извиняться за неудачный концерт. Пресняков-младший отметил, что не понимает недовольства зрителей, мол, даже мировые знаменитости иногда вынуждены продолжать тур, хотя очень плохо себя чувствуют и нуждаются в лечении.

"Я был на концерте 30 Seconds to Mars, когда Джаред Лето сильно заболел. Так он вообще не пел, а просто ходил по сцене, пока пел клавишник, и периодически говорил: "Moscow, I love you". И после каждой песни повторял: "Sorry, guys, я сильно болею и мне очень плохо", — поделился Никита.

Отметим, что Киркоров за выступление в Тюмени уже извинился перед зрителями. По словам артиста, у него поднялась высокая температура, пришлось выходить на сцену больным.

"Этот концерт я запомню надолго. Пожалуй, один из самых сложных за всю мою творческую жизнь. Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!" — рассказал исполнитель.

После концерта Киркорову вызвали скорую помощь. Медики сбили температуру, но до выздоровления еще далеко. При этом Филипп Бедросович продолжит тур, следующее выступление состоится по графику.