У Меган Маркл сдали нервы на фоне скандала с арестом ее отца: вот что она сделала

Меган Маркл в центре скандала из-за ее отца Томаса, которого обвиняют в хранении материалов сексуального насилия над детьми. У герцогини даже сдали нервы.

Меган Маркл и принц Гарри на прошлой неделе покинули Британию. Сассекские увезли детей Арчи и Лилибет на каникулы. Они опасаются повышенного внимания из-за разгоревшегося скандала с отцом Меган Томасом Марклом.

В близком окружении говорят, что Меган постоянно плачет из-за произошедшего. А теперь стало известно, что она даже отменила свое выступление в Бельгии. Решено, что речь зачитает Гарри один.

"Сейчас она просто недостаточно сильна эмоционально, чтобы выступать на публике", - сообщил человек из близкого окружения герцогов The Telegraph.

При этом уже известно, что Меган и Гарри прибыли в Брюссель. Супруга принца предстала перед публикой с убранными в узел волосами и в черном пальто по фигуре. Она крепко держала супруга за руку и держалась словно немного отстраненно.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как сводный брат Меган, Томас Маркл-младший, обвинил их отца в хранении сотен откровенных изображений с участием детей. По сообщениям СМИ, он обратился в полицию и ФБР с соответствующими заявлениями. Томас Маркл-старший решительно отрицал все обвинения.

Однако на днях полиция задержала его по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Тестя принца увезли в участок прямо из дома престарелых для людей с деменцией в городе Лейкленд, причем в наручниках, хотя он прикован к инвалидной коляске. Впрочем, вскоре его освободили из-под стражи под залог.

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