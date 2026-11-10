Подтверждена гибель 128 собак от опасной вакцины в России

Компания, производящая препарат "Мультикан-8", официально подтвердила смерть 128 собак.

Всего в компанию поступили 177 обращений. 128 смертей от вакцины уже подтвердились. Остальные случаи находятся в работе.

104 владельца собак получили компенсации в досудебном порядке. Сумма компенсации не раскрывается.

"При определении размера помощи мы стараемся учитывать не только понесенные расходы, но и тяжесть утраты", - заявили в компании.

По шести обращениям были приняты решения об отказе в выплате компенсации, так как собакам поставили другую серию вакцины.

Сообщения о смерти собак после вакцинации "Мультиканом-8" от компании "Ветбиохим" стали поступать летом 2026 года. Случаи были выявлены по всей России. Проверка показала, в вакцине содержался живой вирус болезни Ауески, который поражает центральную нервную систему животных и другие органы, включая дыхательные пути.

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"Мультикан-8" используется для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.