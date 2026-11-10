"Мы не были друзьями": за что Сухоруков обиделся на Бодрова

Виктору Сухорукову 10 ноября исполнилось 75 лет. Он сыграл десятки киноролей, был удостоен премий "Ника", "Золотой орел" и "Белый слон", но телезрители заполнили его как непутевого брата Данилы Багрова из фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".

Многие считали, что и в жизни Сухоруков и Бодров дружили. Однако как оказалось, они не были приятелям, артисты общались только во время съемок. Об этом Виктор Иванович рассказал в беседе с корреспондентом "Экспресс газеты".

"Сергей был моим партнером, и только. Сильным, мощным, искренним. Мы не были друзьями, как с Алексеем Балабановым, — только партнерами. С Сергеем мы не пили за одним столом, не ходили по улицам города", — объяснил актер.

Более того, много лет назад, когда Бодров только планировал стать режиссером, он пригласил Сухорукова сняться в своем фильме, а потом, видимо, забыл об этом, чем немного разочаровал старшего коллегу.

"В Америке, на съемках фильма "Брат 2", Сергей признался мне, что хочет быть режиссером, и даже спросил: "Витюш, а ты пойдешь ко мне сниматься?" И я ответил: "Конечно". Но Сергей не пригласил меня сниматься в своем фильме. Я даже обиделся", — поделился Сухоруков.

Виктор Иванович не дает интервью ни о смерти Алексея Балабанова, ни о трагическом уходе Сергея Бодрова. Лишь однажды он сделал исключение и впервые признался, что просто у него нет ответов на эти вопросы: "Ваш брат, журналист, все время спрашивает: "Что вы думаете об их смерти?" А я честно вам ответил: "Не знаю. Нет ответа".

Напомним, что Сергей Бодров — младший погиб 20 сентября 2002 года. Ему было 30 лет. Официально актер считается пропавшим без вести вместе со съемочной группой фильма "Связной" во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье.