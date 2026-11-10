Собянин наградил сотрудников столичной полиции

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел России, мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным полицейским. Глава города поблагодарил их за успехи по обеспечению правопорядка. А также отметил снижение преступности и дорожного травматизма.

Торжественная обстановка и легкое волнение царило сегодня в зале МВД России по Москве. Для сотрудников министерства награды - это признание профессиональных заслуг и многолетней службы.

"За последние годы органы внутренних дел Москвы достигли, добились феноменальных результатов. В десятки раз сократились такие преступления как разбои, кражи, угон машин, убийства или преступления в общественных местах. Город Москва благодаря вашей службе можно считать одним из самых безопасных городов на планете. Хочу заверить, что правительство Москвы по-прежнему будет оказывать всемерное содействие в развитии органов внутренних дел. Мы строим новое здания, реконструируем старые и обеспечиваем материально-техническое снабжение, оказываем материальную поддержку сотрудникам внутренних дел. Уверен, что и дальше Главное управление внутренних дел по Москве, его сотрудники будут образцом и примером служения нашей Родины", - отметил Собянин.

Благодарность от мэра Москвы получила старший лейтенант полиции Елена Радомская. Она отвечает за охрану общественного порядка и безопасность на массовых мероприятиях. Девушка несла службу и в Единый день голосования.

"На территории Восточного административного округа никакие инциденты, скажем так, не допущены. По охране общественного порядка мы справлюсь, я считаю, отлично", - сообщила она.

Капитан полиции Александр Баранов занимается исследованием цифровых устройств. Его задача – найти электронные следы преступника. В работе – телефоны, компьютеры и другая техника.

"Работы хватает. Приходится заниматься и экспертизами, и исследованиями, и осмотрами различной техники. Также сотрудники отдела выезжают на процессуальные действия, обыски, выемки", - рассказал он.

Для Екатерины Колдовской служба в органах не просто осознанный профессиональный выбор, а продолжение семейной традиции. "У меня папа служил в органах, сестра служила в органах. Это, наверное, семейный подряд. Каждое поощрение оно, конечно, стимулирует", - отметила она.

А чтобы сотрудники могли оперативнее реагировать на вызовы и быстрее добираться до метра происшествия, Сергей Собянин передал МВД России по Москве 10 новых служебных машин, кроссоверы "Москвич 3".