Новые путепроводы свяжут районы на севере и северо-востоке Москвы

Сразу в двух частях города - на севере и северо-востоке Москвы - сейчас возводят сложные путепроводы, которые свяжут районы, долгие годы разделённые железнодорожными путями, плотной застройкой и болотистым грунтом. Чтобы не только преодолеть препятствия, но и вписать новые эстакады в существующие ландшафт, приходится применять весьма нестандартные инженерные решения.

Соединить улицы Менжинского и Дудинку на северо-востоке Москвы оказалось непростой задачей ещё на стадии проекта. Между ними — 28 железнодорожных путей Ярославского направления, историческая поликлиника РЖД и плотная застройка. Чтобы обойти все препятствия, инженеры предложили нестандартное решение — путепровод в форме подковы.

"В рамках производства проекта реализации устроены четыре из пяти опор, произведена обратная засыпка подготовка к устройству переходных плит. Сейчас происходит укрупнительная сборка металлоконструкций и пролетных строений на стапеле, а также на стапеле опоры номер пять и на стапеле номер один, два", - сообщил Игорь Кузнецов, начальник участка Мостоотряда-4 Нацпроектстроя.

370 метров в длину по 2 полосы движения в каждом направлении. В будущем путепровод свяжет между собой сразу три района- Лосиноостровский, Бабушкинский, и Ярославский. Новое дорожное сообщение позволит водителям забыть про долгие объезды и экономить порядка 20 минут вместо прежних 40.

В рамках проекта не забудут и про прилегающую территорию, ее благоустроят, а еще реконструируют и построят 4 км дорог. Чтобы соединить улицу 8 марта и Приорова на севере столицы, инженерам также пришлось пойти на хитрость. Путепровод запроектировали в форме волны. Изогнутая эстакада длиной более 450 метров позволит "вписаться" в существующую инфраструктуру.

Пролетные строения разместят на девяти опорах, для которых готовят более 400 свай диаметром в один метр. Из-за болотистой местности строителям приходится работать быстро и при этом не терять в качестве. В забои и котлованы постоянно прибывает вода, которая размывает грунт. Поэтому насосы работают непрерывно. Каждую скважину разрабатывают за одну смену.

Новая связка позволит сократить время в пути между районами Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево на 10-15 минут. Она станет частью нового маршрута между Третьим транспортным кольцом и Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. А еще перераспределятся транспортные потоки и снизится общая нагрузка транспортного каркаса города.