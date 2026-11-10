Малахов опубликовал видео с последними секундами жизни Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Соседова Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии. Малахову удалось добыть кадры последних мгновений жизни Соседова.

"Последние секунды жизни Сергея Соседова. Редакторы нашей программы нашли видео с камер наблюдения, где четко видно, что же на самом деле произошло 23 сентября в отеле в Нерюнгри", — написал телеведущий перед анонсом программы "МАЛАХОВ".

На видео заметно, что музыкальный критик на лестнице один. Он явно устал, так как идет медленно, держится за перила. Кажется, что Сергея даже немножко пошатывает. Момент падения остался за кадром. И по-прежнему не известно, появился ли кто-то еще на лестнице.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что 30 сентября с Соседовым простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом критика увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом. Так пожелала его мама.