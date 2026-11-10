Елизавета Боярская борется с загадочным недугом

Елизавета Боярская в последнее время редкая гостья светских мероприятий. Популярная артистка ушла в тень.

Дело в том, что наследница "главного мушкетера страны" Михаила Боярского много времени отдает работе в театре. Актриса снимается в кино, лишь когда выпадает возможность и предложение настолько заманчиво, что невозможно отказаться. Но именно театр она воспринимает своей основной работой.

Причем Боярская так сильно зависит от своего ремесла, что трудится даже будучи в неважном состоянии. Так, в своем официальном телеграм-канале Елизавета призналась, что заболела, но все равно продолжает работать.

По словам актрисы, вирус подхватили все актеры Малого драматического театра, в котором она служит. "Сразила меня какая-то бяка. Болею уже вторую неделю. Конечно, не очень хорошо болеть на ногах. Честно говоря, это какая-то гадость, которая заразила весь театр по очереди. Я среди последних заболевших", - сообщила Боярская.

У актрисы типичные симптомы простуды, но болезнь так просто не отпускает. "Это что-то невероятно. Кашель, насморк, отсутствие голоса. Какая-то неведомая зараза залетела в Санкт-Петербург", - заключила Елизавета.

Несмотря на неважное самочувствие, актриса готовится выйти на театральные подмостки. Уже завтра, 11 ноября, она сыграет в спектакле "Вишневый сад", а 17 ноября у нее запланирована постановка "Коварство и любовь".

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