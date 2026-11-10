27-летняя актриса Анжель Мецгер умерла при странных обстоятельствах: перед трагедией она попала на видео

Во Франции скончалась актриса Анжель Мецгер, прославившаяся после выхода сериала "Нежная плоть". Артистке было 27 лет.

Тело Анжель обнаружили на подземной парковке утром 7 ноября в коммуне Ле-Павийон-су-Буа, расположенной в пригороде Парижа. Обстоятельства трагедии пока остаются загадкой. Французская полиция пытается понять, как Мецгер оказалась в закрытой для посторонних зоне.

По предварительным данным, звезда сериала "Нежная плоть" упала с лестницы или платформы, расположенной над подземной парковкой. Прибывшие на место трагедии медики пытались реанимировать актрису, но спасти ее не удалось.

Известно, что за несколько минут до трагедии Мецгер попала в объектив камеры видеонаблюдения. Как пишет Le Parisien, на видео заметно, что Анжель перелезла через ограждение и забралась внутрь здания, затем актриса поднялась в помещение, куда запрещен доступ посетителям. Зачем артистка направилась туда и что произошло перед падением, сейчас выясняют правоохранители.