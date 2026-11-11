Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Не покупайте больше нужного только ради скидки за количество. Выгода сомнительна, если половина покупки потом будет лежать без дела.

Тельцы

При ретроградной Венере полезно пересмотреть привычки в отношениях. Начните с себя. Выполните недавнее обещание партнёру. Небольшой поступок убедительнее нового разговора о чувствах.

Близнецы

Если вам предложат выступить, заранее запишите главную мысль своего рассказа. Не пытайтесь вместить все. Слушателям легче запомнить одну ясно изложенную мысль.

Раки

Позвольте себе порадоваться хорошей новости, не ожидая сразу неприятного продолжения. Расскажите о событии близкому. Не ищите подвох там, где всё складывается хорошо.

Львы

Не сравнивайте ребёнка с другими детьми, даже желая его подбодрить. Отметьте, чему он научился. Собственный успех даёт больше уверенности, чем сравнения.

Девы

Не соглашайтесь обсуждать коллегу за его спиной, если разговор становится неприятным. Переведите беседу на рабочий вопрос. Поддерживать каждую тему совсем не обязательно.

Весы

Если выбираете подарок близкому, вспомните, о чем он сам говорил. Внимание к чужому желанию заметнее, чем старание удивить любой ценой.

Скорпионы

Не обсуждайте личные планы в присутствии человека, которого пока мало знаете. Поделитесь только тем, о чем готовы говорить открыто. Остальное оставьте для близких.

Стрельцы

Луна в вашем знаке. Попробуйте занятие, которое пока кажется непривычным. Начните без обязательства продолжать. Первое знакомство поможет понять, интересно ли вам.

Козероги

Не обещайте сделать работу быстрее только ради похвалы руководителя. Спокойно выполненная задача лучше красивого обещания и следующей за ним бессонной ночи.

Водолеи

Перед покупкой обучения найдите отзывы тех, кто уже закончил курс. Меркурий ретрограден, детали важны. Уточните программу, чтобы ожидания совпали с содержанием.

Рыбы

Если задумали творческое дело, оставьте первый вариант хотя бы до завтра. На свежую голову легче заметить удачные места. Не всё требует переделки.