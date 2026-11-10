Брат рассказал о пострадавшей в огне Марии Шурочкиной: "В районе груди, живота — пересадки кожи"

Единокровная сестра популярной певицы Нюши, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина попала в больницу после пожара, который случился у нее дома. По некоторым данным, инцидент произошел, когда спортсменка заправляла биокамин топливом.

Сообщалось, что скорую помощь Шурочкиной вызывали соседи. Сама Мария якобы кричала от боли и не могла толком говорить. Прибывшие медики госпитализировали спортсменку. Она попала в реанимацию. Вскоре к ней приехали близкие, в том числе Нюша.

Не остался в стороне и брат Марии Иван. Он успокоил журналистов и фанатов. По его словам, ситуация под контролем. Мария все время находится в сознании и не настолько пострадала, как сообщалось ранее. В частности, Иван опроверг информацию, что в пожаре у чемпионки сгорела кожа на голове и руках.

Однако Шурочкиной все равно нужны операции. "В районе груди, живота — пересадки кожи. В течение пары дней", - сообщил брат спортсменки Woman.ru.

При этом он до конца так и не знает, что именно случилось и почему произошло возгорание. "То ли что-то замкнуло, я не знаю. Что-то плеснуло на эту жидкость, и оно вспыхнуло", - сказал он, имея в виду горючую смесь для биокамина. По его словам, это была неисправность, потому что этот камин Мария разжигала регулярно. Она умела это делать, он у нее стоял последние пять лет. Будет проведено разбирательство по инциденту.

Напомним, синхронистка Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы.

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