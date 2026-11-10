"Мосбилет" выпустил подборку спектаклей, которые рассмешат до слез

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей, поднимающих настроение, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В списке - музыкальная комедия "Очень веселые ребята", спектакль "Старомодная комедия", оживляющий на сцене одноименную пьесу Алексея Арбузова, "Восемь любящих женщин" по одноименной пьесе Робера Тома и комедия положений о покупке квартиры с неожиданным "бонусом" "Старушка в подарок".

Также в перечень попали музыкальный диптих "Ключи от счастья", комедия о чувствах и приключениях "Муж за дверью" и другие постановки.

Узнать подробнее о каждой можно здесь.