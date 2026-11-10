Переговоры в Абу-Даби: темы выходят далеко за пределы одного лишь украинского кризиса

Самолет с представителями России прилетел в Абу-Даби через воздушное пространство Ирана, хотя многие авиаперевозчики сейчас опасаются летать через эту страну. Нашу переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Американская команда в своем составе традиционна. Ее главные переговорщики - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинской делегацией руководит глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

На протокольной части встречи присутствовал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Его Владимир Мединский поблагодарил за организацию встречи: "Спасибо большое за гостеприимство. Спасибо нашим американским партнерам. Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча, в представительном составе наша делегация стала больше, позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины".

В составе российской делегации – заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков. А со стороны американцев снова присутствует Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Гринкевич.

Очевидный вопрос – что изменилось? Почему стороны снова решили сесть за стол переговоров? Ни в Европе, ни в Киеве пока не заявляли, что всерьез хотят обсуждать мир. Однако сейчас впервые Вашингтон предложил Москве разговор, который наша страна считала необходимым начать еще пять лет назад. Главная тема переговоров в Абу Даби выходит далеко за пределы украинского кризиса, стороны обсуждают новую систему безопасности в Европе. А украинское урегулирование хоть и является критически важным, но все же – это один из пунктов масштабной дискуссии.

"Речь идет не просто о завершении войны, а о создании новой системы безопасности и нового понимания. Мы берем то, что работало, анализируем то, что оказалось неэффективным. То есть причины, которые привели нас к нынешней ситуации. И стремимся создать новую модель, которая обеспечит мир на столетия вперед. Хочется верить, что это станет последней войной в нашем регионе", - сказал Кушнер.

"Для меня большая честь участвовать в этих усилиях по достижению мира и поддерживать цели президента Трампа в данном вопросе. Я рассчитываю на дельнейшее взаимодействие с обеими сторонами, чтобы развить достигнутые ранее успехи и продолжить работу по созданию фундамента для прочного мира", - отметил Гринкевич.

Кстати, Дональд Трамп накануне намекал, что Украина может изменить свои границы. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву могут быть предоставлены только такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна Москва.

В Кремле, со своей стороны, дали понять, что в зависимости от хода встречи наша делегация может связаться с Владимиром Путиным онлайн или доложить об итогах уже после возращения в Москву. То есть завышенных ожиданий нет. Еще один фактор – Европа, которая сейчас является главным спонсором продолжения конфликта. Представители ЕС даже прилетели в Абу-Даби и проводили консультации с представителями киевского режима и американцами, однако ждут окончания переговоров за периметром.

Формат встречи – на данный момент трехсторонний. И Евросоюз на нее не приглашен. Впрочем, окончательные итоги этой встречи пока подводить рано. Делегации продолжают переговоры.