Обнародовано детальное видео смертельного падения Сергея Соседова: вот что произошло в Нерюнгри

Сергей Соседов умер во время рабочей поездки в Нерюнгри. Трагедия произошла 23 сентября. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму.

Поначалу говорилось, что у Соседова произошел сердечный приступ, позже появилась информация об оторвавшемся тромбе. Судмедэксперты же назвали причиной смерти журналиста перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай.

В то, что Сергей просто упал с лестницы, многие не могли поверить. Они требовали предоставить запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена в отеле. Только спустя почти два месяца после трагедии этого удалось добиться. Шокирующие кадры обнародовал Андрей Малахов.

"Последние секунды жизни Сергея Соседова. Редакторы нашей программы нашли видео с камер наблюдения, где четко видно, что же на самом деле произошло 23 сентября в отеле в Нерюнгри", — написал телеведущий перед анонсом программы "МАЛАХОВ".

Видео во всех деталях показывает, что произошло в тот роковой вечер. Музыкальный критик на лестнице был один. Он явно устал, ведь дорога от аэропорта заняла 14 часов, и идет очень медленно, держится за перила. Кажется, что Сергея даже немножко пошатывает. Минув второй пролет, он преодолел еще три ступеньки, остановился, а через секунду рухнул плашмя, ударился затылком. Во время падения Соседов успел сложить руки на груди. От кадров создается впечатление, что критик потерял сознание.

(Кадр падения Соседова смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что 30 сентября с Соседовым простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом критика увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом. Так пожелала его мама.