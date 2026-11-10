Лавров уличил Европу в очередной попытке создать передышку Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз пытается создать передышку киевскому режиму для восстановления военного потенциала, передает ТАСС.

Как уточнил глава МИД, Москва на это не пойдет.

Также министр отметил, что европейцы полетели в Абу-Даби, "в гостинице посидят". Россия при этом не согласится выходить "на очередное перемирие", не понимая, что будет дальше.

По словам Лаврова, идея США сформировать сначала четкие гарантии безопасности - абсолютно разумная.

Высказался руководитель внешнеполитического ведомства и по другим темам. Так, он выразил надежду на то, что военных действий США против Ирана больше не будет. И заявил, что дверь в ОДКБ для Армении "не захлопывается".