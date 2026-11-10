Кремль рассказал о докладах Владимиру Путину из Абу-Даби

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби решит, как докладывать о процессе и промежуточных результатах президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал во вторник, 10 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О характере и периодичности таких докладов "делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры", рассказал Песков.

При этом политик воздержался от каких-либо прогнозов: "Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут".

Информированный источник рассказал ТАСС, что в ходе подобных переговоров осуществляются доклады в столицы — "своевременно и по узловым точкам".

Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что наша страна не пойдет на очередное прекращение огня на Украине без четкого определения будущего развития ситуации. Как отметил министр иностранных дел России, Москва не согласна "выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше".

При этом источник в Белом доме, на который ссылается Axios, рассказал о стремлении американских переговорщиков использовать трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы четко сформулировать возможные пути урегулирования конфликта и "кристаллизировать" решения.