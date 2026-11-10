Новый налог и огромные штрафы: МВД анонсировало ужесточение требований к мигрантам

Министерство внутренних дел России инициировало поправки в законодательство, ограничивающие иностранцам ввоз в нашу страну иждивенцев. Об этом рассказал во вторник, 10 ноября, руководитель ведомства Владимир Колокольцев на пленарном заседании Совета Федерации.

Как напомнил глава МВД, с 2027 года на всех неработающих членов семьи иностранцев, въехавших в Россию, будет распространяться дополнительное налогообложение: трудовой мигрант будет обязан платить налог за каждого иждивенца. Это поможет снизить нагрузку на социальную сферу.

Важным аспектом Колокольцев назвал также централизацию функций по оформлению документов мигрантов. Делать это разрешат исключительно в паспортно-визовом сервисе МВД и многофункциональном миграционном центре правительства Москвы, а прохождение медобследования будет доступно только в государственных медицинских учреждениях.

За использование нелегального труда мигрантов предлагается поднять штрафы — до 800 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафовать будут на суммы до 2,5 миллиона рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала добиться цивилизованной и законной миграции, чтобы "добиться баланса интересов экономики и навести в стране с этим порядок".

При этом Владимир Колокольцев подчеркнул, что теоретически упростить процедуры оформления и приема иностранных граждан для работы в России можно, но строго при исключении любых угроз безопасности и правопорядку в нашей стране, сообщает ТАСС.

Тем временем первый заместитель министра внутренних дел России — начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал, что цифровой профиль иностранного гражданина должен полноценно заработать с 1 декабря. В настоящее время кабмин обсуждает вопросы его ввода в эксплуатацию.