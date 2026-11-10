Фигуристка Анна Щербакова вышла замуж

В Сети ходят упорные слухи, что Анна Щербакова сочеталась браком с возлюбленным, хоккеистом Артемом Шакировым. Поводом для разговором послужило то обстоятельство, что спортсменка стала носить два кольца на безымянном пальце правой руки.

Отметим, что еще летом прославленная фигуристка получила предложение руки и сердца от избранника. А теперь особо наблюдательные поклонники заметили, что спортсменка носит два кольца. Они предположили в Сети, что спортсменка тайно вышла замуж.

Их догадки, как утверждает Starhit, не беспочвенны. По данным издания, роспись состоялась 13 октября в московском Дворце бракосочетания № 1. Щербакова и Шакиров тайно заключили брак в самом красивом ЗАГСе столицы — Грибоедовском.

Интересно, что пока счастливые молодожены не поделились своей радостью с общественностью. Также нет информации о том, что влюбленные по поводу свадьбы устроили грандиозное торжество. Не исключено, что оно состоится в следующем году.

Отметим, что Артем Шакиров выступал в Молодежной хоккейной лиге на позиции нападающего. Несколько лет назад Шакиров играл за ХК "Рязань". Тогда же спортсмен угодил в скандал.

Во время матча с "Академией Михайлова" между Артемом и одним из соперников прямо на льду вспыхнул конфликт, обернувшийся дракой. По слухам, после матча в раздевалку к Шакирову зашли неизвестные, которые угрожали ему, а один из мужчин якобы попытался нанести удар хоккеисту. Конфликт удалось уладить. Как рассказывал сам Артем, соперник, не сдержавший эмоций во время игры, принес ему извинения.

Чем Шакиров занимается сегодня, неизвестно. Жених Ани Щербаковой ведет непубличный образ жизни и не рассказывает о себе и своей деятельности.

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