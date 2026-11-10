"Елена нуждается в рехабе": Кушанашвили раскрыл правду о бывшей жене Товстика

Роман и Елена Товстик развелись год назад, но не перестают скандалить. Недавно суд определил место жительства всех детей экс-супругов. Они останутся с отцом. Для Елены это стало ударом, она вылила очередную порцию грязи на бывшего мужа.

Семейные разбирательства достигли таких масштабов, что журналист Отар Кушанашвили не смог остаться в стороне. Шоумен не стал скрывать, что в этой истории он на стороне Елены, так как в первую очередь она является матерью. При этом телеведущий с грустью заметил, что у Товстик могут быть проблемы с психикой.

"То, что делала Елена после ухода Романа, не укладывается в мои представления о том, что делает психически нормальный человек, тем более, мама. То, как она вела себя, не оставляет сомнения в том, что она психически нестабильный человек", — заявил журналист.

Отар отметил, что Товстик своими публичными истериками сама создала впечатление, что ей опасно доверять детей. "Я впервые по-хорошему потрясен решением патриархального государства и одобряю решение суда", — сообщил Кушанашвили.

Когда Елена после суда набросилась с оскорблениями на Полину Диброву, по мнению Отара, она в первую очередь показала себя не совсем адекватным человеком. "Каждое ваше новое слово, Лена, умножает в геометрической прогрессии бред и абсурд, в которые вы погружены", — обратился шоумен к многодетной маме.

Телеведущий отметил, что после развода Елена не осталась на улице, и получила приличное ежемесячное пособие. Но ей этого было мало.

"Лена Товстик живет лучше, чем Элтон Джон. Думаю, она очень одинакоая и нуждающаяся в рехабе, как Джиган, барышня. Я понимаю, что человек нуждается в лечении. Ему нельзя доверять ни руль автомобиля, ни тем более воспитание детей", — отметил Кушанашвили.

На фоне нескончаемых выпадов Елены, по мнению Отера, Роман выглядит очень достойно. Он не отпускается до такой же грязи.

"Елена переполнена ненавистью и пока она не вылечится, а она не вылечится, ей не видать нормального отношения к себе", — заключил журналист в авторском шоу "Каково?!"