Первый день переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию завершен

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые проводят в Абу-Даби Россия, Украина и США, не ограничатся одним днем. Об этом рассказали во вторник, 10 ноября, информированные источники.

Первый день переговоров в Абу-Даби завершен, участники переговорного процесса общались более 4,5 часов.

О том, что переговоры обязательно продолжатся 11 ноября, рассказали собеседники РБК, ТАСС, "Интерфакса".

При этом источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби общались на русском языке.

Приехали в столицу ОАЭ и представители Евросоюза, однако официального места за столом переговоров у них нет. При этом переговорщики из Соединенных Штатов пообещали встретиться с европейцами перед началом переговорного процесса.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "мы не можем и не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным, ссылаясь на то, что это будет помогать переговорам".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби решит, как докладывать о процессе и промежуточных результатах президенту России Владимиру Путину, в зависимости от хода переговорного процесса.